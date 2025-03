Torcedores do Fluminense vão à loucura com atuação de titular: ‘Melhor do Brasil’

O Fluminense finalizou o primeiro tempo da partida contra o Volta Redonda com um 3 a 0. Os dois times fazem, neste domingo (2), o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Os gols dessa primeira etapa foram marcados por Canobbio, duas vezes e Arias, este último muito elogiado pela atuação nas redes sociais.

Com contrato recém-renovado com o Tricolor, Arias é tratado com a melhor contratação do time para essa temporada. Isso porque, era esperado que o colombiano fosse vendido do Fluminense para o mercado europeu ainda nesta janela. O final dessa história, porém, foi com a permanência do craque, que não para de agradar o torcedor. Até o momento do fim do primeiro tempo foi um golaço e uma assistência no e estilo "faz e me abraça". Veja algumas das reações dos tricolores na web.

Fluminense chega a todas as semifinais do Carioca no novo formato

Ao entrar em campo neste domingo (02/03) para enfrentar o Volta Redonda, o Fluminense disputará mais uma semifinal de Campeonato Carioca. Desde que houve a mudança no formato de disputa, em 2014, o Tricolor chegou a esta fase da competição em todas as edições. Apenas Fluminense e Flamengo conseguiram o feito.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VOLTA REDONDA

SEMIFINAL - JOGO DE IDA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 2° de março de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, casa do Fluminense, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Band (canal aberto), Premiere (pay-per-view) e do canal GOAT (Youtube).

