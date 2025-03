Fluminense chega a todas as semifinais do Carioca no novo formato

Ao entrar em campo neste domingo (02/03) para enfrentar o Volta Redonda, o Fluminense disputará mais uma semifinal de Campeonato Carioca. Desde que houve a mudança no formato de disputa, em 2014, o Tricolor chegou a esta fase da competição em todas as edições. Apenas Fluminense e Flamengo conseguiram o feito.

Fluminense reencontra Volta Redonda no Maracanã após goleada histórica

Das últimas 12 edições, 11 foram realizadas no formato com semifinais e finais. A exceção foi 2020, quando o Carioca foi disputado no antigo formato, levando diretamente à decisão os campeões da Taça Guanabara e da Taça Rio. A final na ocasião contou com a presença do Fluminense, que venceu o segundo turno e disputou o título com o Flamengo.

Caso passe pelo Volta Redonda, o Fluminense chegará à sua quinta final estadual nos últimos seis anos – foi à decisão em 2020, 2021, 2022 e 2023. O Tricolor sagrou-se bicampeão carioca em 2023 e 2023, anos em que conquistou também a Taça Guanabara. Em 2020, venceu a Taça Rio.

O jogo de ida da semifinal do Carioca contra o Volta Redonda acontece neste domingo, às 18h, no Maracanã. A volta está prevista para o domingo que vem (09/03), no mesmo horário, no Estádio Raulino Oliveira. Caso conquiste a classificação, o Fluminense vai disputar o título contra o vencedor do confronto entre Flamengo e Vasco, que duelam na outra semifinal.

Todos os semifinalistas do Carioca desde 2014:

2014: Fluminense, Flamengo, Vasco e Cabofriense 2015: Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo 2016: Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo 2017: Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo 2018: Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo 2019: Fluminense, Flamengo, Vasco e Bangu 2020: Regulamento diferente (Finalistas: Fluminense e Flamengo) 2021: Fluminense, Flamengo, Portuguesa e Volta Redonda 2022: Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo 2023: Fluminense, Flamengo, Vasco e Volta Redonda 2024: Fluminense, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu 2025: Fluminense, Flamengo, Vasco e Volta Redonda

Cannobio jogador do Fluminense comemora seu gol pela Copa Do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

