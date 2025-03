Futebol e Oscar: Jogador do Fluminense já venceu premiação

Na noite deste domingo (2), acontece a 97º edição do Oscar. Fernanda Torres é torcedora assumida do Fluminense, mas não é a primeira protagonista tricolor a ser indicada para a competição mais relevante do cinema mundial. Em 1959, Breno Mello protagonizou o filme "Orfeu negro", que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960. No mesmo ano, Breno era jogador do tricolor carioca.

O filme estrangeiro estrelado por Breno se chama "Orfeu Negro" e é uma releitura do mito grego de Orfeu e Eurídice, repensado para acontecer no Rio de Janeiro durante o Carnaval. Na trama, o casal se apaixona e vive uma tragédia grega. O longa venceu o prêmio Palma de Ouro em 1959 e o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960.

O ator e jogador Breno Mello no filme Orfeu Negro. (Foto: Reprodução)

Como o jogador do Fluminense chegou ao Oscar

Breno chegou ao Rio de Janeiro em 1958 para integrar o time do Fluminense. Durante um passeio pela praia, no dia de folga, foi encontrado e convidado pelo cineasta Marcel Camus, diretor do filme, para ser o protagonista da trama, segundo o jornalista Marcello Neves, do ge.

Durante aquele ano, Mello se dividiu entre as obrigações de jogador e ator, o que o levou a conquistar o prêmio mais relevante do cinema mundial, o Oscar. Com o Fluminense, Breno não conquistou nenhum título.

Jogador do fluminense não é o único tricolor no Oscar

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, concorre neste domingo ao prêmio de melhor atriz no Oscar 2025. Além do cinema e do teatro, Fernanda Torres tem paixão pelo esporte, com coração dividido entre Flamengo e Fluminense. A atriz nasceu torcedora do Fluminense, mas ao longo da vida acabou "virando casaca" e passou a torcer para o rival rubro-negro. Contudo, ela nunca escondeu a identificação com os dois clubes.

Em 2008, durante a final da Libertadores entre Fluminense e LDU, a atriz declarou ser torcedora do clube tricolor. Segundo ela, os filhos e todos os familiares são torcedores do time das Laranjeiras, e por isso, não fazia sentido deixar de torcer por ele naquela ocasião.

- Virei rubro-negra, mas hoje sou de novo tricolor em homenagem ao meu povo, pois nasci Fluminense, e à toda minha família, meus pais (Fernando Torres e Fernanda Montenegro), meu filho e todos os que estão à minha volta. Hoje, sou Fluzão e vamos ganhar - disse a atriz na época em entrevista ao site "Ge".