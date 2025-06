Torcedores do Fluminense se declaram a Jhon Arias após gol no Mundial

O Fluminense encara o Ulsan, da Coréira do Sul, neste sábado (21), no MetLife Stadium, em Nova York, pelo Mundial de Clubes. Com um golaço de falta, o meia Jhon Arias foi o responsável por abrir o placar da partida. O feito fez parte dos torcedores do Tricolor se declararem ao jogador colombiano.

O gol do camisa 21 aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Arias acertou uma finalização precisa, em uma falta na entrada da área, que alcançou o ângulo da balisa adversária. O arremate foi indefensável para o goleiro Hyeon-woo Jo.

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca se declararam para o atleta colombiano. A comoção foi grande, até o próprio perfil oficial do Fluminense realizou uma publicação enaltecendo o camisa 21. Veja abaixo a repercussão:

Fluminense sofre a virada

A alegria tricolor não durou até o final do primeiro tempo. Aos 36 minutos, Jin-hyun Lee deixou tudo igual no placar. O meia aproveitou um contra-ataque fulminante para balançar as redes. Posteriormente, Won-sang Um, virou a partida para a equipe coreana.

Com a derrota momentânea, o Fluminense vai ficando na última colocação do Grupo F. Neste cenário, a equipe tricolor não estaria se classificando para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

