Torcedores do Fluminense reprovam atuação de medalhão contra Ulsan no Mundial

O meia Paulo Henrique Ganso foi criticado por torcedores do Fluminense nas redes sociais após a atuação no primeiro tempo contra o Ulsan, da Coreia do Sul, no Mundial de Clubes. O camisa 10 tricolor não teve grande exibição e falhou na execução do toque de calcanhar no início da jogada que resultou no primeiro gol do time coreano.

Passe errado de Ganso, do Fluminense, no início da jogada do gol do Ulsan (Foto: Reprodução/Cazé TV)

O Fluminense abriu o placar aos 26 minutos da etapa inicial e, 10 minutos depois, viu o Ulsan reagir empatando a partida e, na sequência, empatando o duelo. Na web, os torcedores criticaram o ídolo do clube, que foi substituído no intervalo. No segundo tempo, o Tricolor virou e venceu o jogo por 4 a 2.

Veja a repercussão nas redes sociais: