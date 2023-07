Germán Cano segue escrevendo o seu nome na história do futebol brasileiro e, principalmente, na do Fluminense. Quinto maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro, o atacante se tornou também o principal goleador do Tricolor na competição entre os jogadores nascidos fora do Brasil.



Nesta sábado, no Maracanã, o argentino balançou as redes pela 72ª vez com a camisa da equipe das Laranjeiras, a 31ª em jogos do Brasileirão. Foi o gol único da vitória dos cariocas por 1 a 0 sobre o Santos, resultado que colocou o time de Fernando Diniz na 5ª colocação.



Com o gol marcado, Cano superou os 30 feitos pelo seu compatriota Dario Conca, que defendeu o clube entre 2008 e 2011 e também em 2014, e agora lidera de forma isolada o ranking. O paraguaio Romerito, campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984, aparece na terceira posição.



Contratado no ano passado, após deixar o Vasco, Cano foi o artilheiro da Série A 2022 com 26 gols em 38 jogos. Nesta edição, porém, até agora são apenas cinco tentos anotados em 16 atuações. Na temporada, no entanto, já são 28, a maior marca entre todos os jogadores que disputam a primeira divisão.



MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DO FLUMINENSE NO BRASILEIRO



1º - Cano - 31 gols

2º - Conca - 30 gols

3º - Romerito - 19 gols

4º - Doval - 16 gols

5º - Petkovic - 11 gols