Contratado no início desta temporada para reforçar o Fluminense, o atacante Lavega foi pouco aproveitado pelos treinadores que comandaram o time em 2025. Para utilizá-lo mais, Zubeldía passou fazer testes com o jogador na lateral esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Por que Júlio Fidélis não jogou mais pelo profissional? Entenda situação do lateral

Atacante de ofício, o uruguaio joga mais pela ponta esquerda e o fato de ser canhoto, assim como Renê e Fuentes, lhe dá uma boa vantagem na posição. Neste ano, atuou em cinco partidas e somou apenas 153 minutos, tendo entrado em campo pela última vez no jogo contra o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Após o empate com o Cruzeiro, o qual o atleta esteve no banco de reservas do Flu, o treinador argentino falou sobre ele e revelou que o tem observado na nova posição por uma necessidade que enxerga no elenco.

continua após a publicidade

— Temos que ter três jogadores por posição na temporada, porque um pode se machucar, outro ter algum imprevisto, então é importante. Na esquerda temos o Renê, Gabriel (Fuentes), e Freytes, que pode atuar pela lateral. E o Lavega, que estamos projetando como lateral-esquerdo ou extremo, dependerá do sistema. — revelou o Zubeldía.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Relembre os jogos de Lavega pelo Flu

O primeiro jogo de Lavega pelo Fluminense foi a derrota para o Fortaleza, na estreia no Campeonato Brasileiro - que ocasionou a demissão de Mano Menezes. Nesse jogo, entrou no lugar de Renê aos 83 minutos.

continua após a publicidade

Depois, voltou a entrar em campo na vitória sobre o GV San José, pela Sul-Americana. O uruguaio entrou aos 73, substituindo Kevin Serna. No returno da competição, quando jogaram na Bolívia, o jogador foi titular pela primeira vez, já que Renato não levou os titulares para poupá-los do desgaste. Atuou por 45 minutos e foi substituído por Renato Augusto. Contra o Unión Española, somou mais 19 minutos ao entrar no lugar de Lezcano.

Como fica o Fluminense?

O empate manteve o Fluminense na sétima posição do Brasileirão, agora com 51 pontos. A equipe volta a campo apenas após a Data Fifa, no clássico contra o Flamengo, no próximo dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.