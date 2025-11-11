Destaque do Brasileirão 2025 revela acerto frustrado com Fluminense

Destaque do Brasileirão 2025, Reinaldo falou em entrevista no "Charla Podcast" que quase acertou com o Fluminense em duas oportunidades. Atualmente no Mirassol, o jogador revelou que foi procurado por Fernando Diniz e por Mano Menezes.

Reinaldo é um dos nomes mais famosos da sensação do Brasileirão 2025, o Mirassol. No G-4 do campeonato, o time do interior de São Paulo sonhava em permanecer na Série A, mas está próximo de disputar a Libertadores em 2026. O lateral esquerdo, mesmo como defensor, tem números grandiosos na temporada. Até o momento, são 12 gols e oito assistências em 42 jogos.

Durante a entrevista para o "Charla Podcast", Reinaldo foi questionado sobre os rumores de negociação com o Fluminense. O lateral revelou que recebeu contato de Fernando Diniz para jogar no clube em 2023, quando saiu do São Paulo. Mas o jogador acabou indo para o Grêmio. Em 2025, quase a mesma coisa, mas dessa vez com Mano Menezes. O treinador foi atrás de Reinaldo, que estava de saída do Grêmio, mas o jogador estava apalavrado com o Mirassol e a negociação não se concretizou.

Fala de Reinaldo sobre aproximação com Fluminense

— Quase. Duas vezes. Quando eu saí do São Paulo era o Diniz. O Diniz falou comigo. Infelizmente não deu certo. E depois saindo do Grêmio também, era o Mano Menezes. Mas eu já tinha dado a minha palavra pro Mirassol, com o Paulinho. Não tinha como voltar atrás. E graças a Deus eu tomei a decisão certa. Não por não ter ido pro Fluminense, um clube gigante, mas por estar feliz no Mirassol e por estar fazendo uma campanha excelente. Botar essa camisa no cenário brasileiro e botar também no cenário Sul-Americano. Vai ser muito importante — disse.