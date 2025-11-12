Fluminense tem planejamento especial para enfrentar o Flamengo

O Fluminense terá uma preparação diferente para o confronto com o Flamengo, marcado para o dia 19 de novembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor aproveita a pausa da Data Fifa para realizar um planejamento voltado à recuperação física e ao ajuste de detalhes antes do clássico.

Após a maratona de jogos, o elenco ganhou dois dias de folga, na segunda (10) e nesta terça (11), e volta às atividades no CT Carlos Castilho ainda nesta quarta-feira (12). A programação prevê sessões de treinos técnicos e táticos até sábado, com nova folga no domingo (16), antes da reta final de preparação para a partida.

O técnico Luis Zubeldía pretende aproveitar o período sem partidas oficiais para intensificar o entrosamento e conhecer ainda mais os jogadores do elenco. O treinador ainda deve contar com reforços após a Data Fifa, como o retorno de Ganso, que treinou pela primeira vez desde a chegada do treinador argentina na última sexta-feira (8). Além dele, existe a expectativa de que Cano também esteja recuperado da torção no joelho para a partida contra o Flamengo. O período sem jogos é crucial para que isso aconteça.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (19), contra o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), em duelo que será decisivo para a sequência do Brasileirão. Do lado Tricolor, pela vaga na Libertadores. Do lado Rubro-Negro, na briga pelo título.

