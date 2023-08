Na temporada passada, o Tricolor triunfou por 3 a 1 no Rio de Janeiro, mas sofreu o revés por 2 a 0, fora de casa, e foi eliminado nas penalidades máximas. Outro exemplo é do rival, Flamengo, que repetiu o deslize, desta vez nesta edição do torneio. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã, mas sucumbiu diante da bola aérea no Paraguai e perdeu por 3 a 1, sendo eliminado.