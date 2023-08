A média de público do Fluminense o no Maracanã no ano de 2023 é de 40.600 torcedores. A equipe teve mais um jogo como mandante na temporada, contra o Atlético-MG, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ao todo, o Tricolor soma 1.022.789 de público em 2023. Foi a primeira vez em 47 anos que a marca foi atingida. Em 1976, 1.260.664 torcedores do Fluminense estiveram presentes em 33 jogos ao longo daquele ano. A marca pode ser superada, visto que o Time de Guerreiros disputou 26 jogos como mandante em 2023.