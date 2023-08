Germán Cano foi o autor do segundo gol do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Olimpia na última quinta-feira (24) no Maracanã. O resultado deu uma boa vantagem ao Tricolor para o duelo da volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Defensores del Chaco. Artilheiro da competição com sete gols, o argentino destacou a parceria com John Kennedy, formando uma dupla de ataque de "última hora", dada a decisão do técnico Fernando Diniz em tornar o Flu ainda mais ofensivo.