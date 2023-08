Nesta sexta-feira (25), a Conmebol divulgou o vídeo da análise do VAR no lance do segundo gol do Fluminense contra o Olimpia, na vitória por 2 a 0 no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Na jogada em questão, Keno recebeu a bola na ponta esquerda e, de acordo com as linhas traçadas pelo VAR, o camisa 11 tricolor estava em mesma linha, ou seja, posição legal.