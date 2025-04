O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (3), a contratação de Renato Gaúcho. O novo treinador chega a sua sétima passagem pelo clube e, desde 1996, acumula mais de 200 jogos e o título inédito da Copa do Brasil de 2007.

O vínculo de Renato com o Tricolor é válido até o final de 2025. Com ele, chegam também seus auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes. A estreia da nova comissão, que será apresentada no CT Carlos Castilho na sexta-feira (4), será no domingo (6), contra o Bragantino, no Maracanã.

A primeira passagem de Renato pelo clube das Laranjeiras foi em 1996, quando machucou o joelho e não podia atuar, então virou um "jogador-treinador". Depois, voltou ao Fluminense em 2002/03, 2003, 2007/08, 2009 e, pela última vez, em 2014. O período de maior destaque é o de 2007, quando conquistou a Copa do Brasil e a vaga na Libertadores de 2008, que chegou à final contra a LDU-EQU.

No atual elenco, o comandante tem um histórico especial com Thiago Silva, pois estavam juntos no título de 2007, quando derrotaram o Figueirense por 1 a 0, com gol de Roger Machado. No ano seguinte, após o vice-campeonato da Libertadores e uma briga contra o rebaixamento, ambos se despediram do clube de forma melancólica. Thiago Silva foi para o Milan e Renato acabou assumindo o Vasco.

Confira os números de Renato Gaúcho:

Nos últimos dez anos, Renato passou por Fluminense, Flamengo e Grêmio. Pelo rival, foi uma curta passagem em 2021 e somou 37 jogos, com um aproveitamento de 72,1%, segundo dados do Sofascore. Já pelo tricolor gaúcho, onde ficou a maior parte do tempo, foram 547 jogos (contando todas as passagens) e um aproveitamento de 59,9%. Confira os números pelo Flu:

🔴🟢201 jogos

➡️85V-52E-64D

📈50.9% aproveitamento

⚽327 gols marcados / 272 gols sofridos

🚫53 jogos sem sofrer gols

🏆1 título