Capitão do Fluminense, Thiago Silva definiu o discurso do clube para a "final" do Brasileirão diante do Palmeiras. O zagueiro demonstrou muita confiança no elenco e no trabalho que será feito nos próximos dias e reforçou o ponto de que o Tricolor depende apenas de si para escapar do rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Caso o Time de Guerreiros saia do Allianz Parque com apenas um ponto, o Bragantino, que ocupa a 17ª colocação, não teria como ultrapassar a equipe de Mano Menezes. A equipe só teria chances de cair com uma hipotética derrota para o Palmeiras.

- A frustração por parte da torcida era por conta da expectativa de que acabasse hoje. A gente vai para lá enfrentar o Palmeiras e ver o que acontece. A gente só depende da gente, de mais ninguém. Independentemente do Palmeiras estar brigando pelo campeonato ou não, a nossa motivação não muda. Vamos para lá com o intuito de pontuar, pois assim não dependemos de nenhum outro resultado.

continua após a publicidade

Thiago Silva elogiou a recuperação do Fluminense no segundo turno do Campeonato Brasileiro após um início muito ruim na competição. O atleta ressaltou a importância de depender apenas de si para livrar o Tricolor da atual situação e está focado na preparação para o duelo contra o Palmeiras.

- O primeiro turno foi muito ruim para quem está no Fluminense. O segundo turno é bem proveitoso. Saímos de uma situação em que estávamos com 89% de chance de cair e hoje dependemos só da gente. Se pudéssemos chegar na última rodada dependendo só da gente, eu gostaria desse momento. O Fluminense só depende dele. A torcida estava com a expectativa de que acabasse hoje, e eu também estava, mas não foi assim. Ficou para domingo, então vamos nos preparar bem para enfrentar o Palmeiras.

continua após a publicidade

Nesta sexta-feira (6), o Fluminense se reapresenta no CT Carlos Castilho visando o confronto com o Verdão. No sábado (7), o elenco comandado por Mano Menezes faz o último treino da temporada e embarca para São Paulo para o duelo decisivo.

Thiago Silva projeta Palmeiras x Fluminense e cenários da 38ª rodada

Thiago Silva acredita em um jogo aberto entre Palmeiras e Fluminense com ambas as equipes lutando pelos seus interesses ainda que em partes opostas na classificação. Além disso, o capitão comentou sobre outro duelo que pode interferir na briga do Tricolor contra o rebaixamento.

- O time do Abel vai jogar pela vitória. Sempre foi assim. Eles vão procurar fazer o deles e a gente vai procurar fazer o nosso. Sabendo que dependemos só da gente. O Athletico-PR se colocou em uma condição difícil, pois o Atlético-MG precisa vencer. O ano do Atlético-MG não tem sido favorável e uma vaga na Sul-Americana pode levá-los a estar mais motivos, tem a saída do Milito. São situações do futebol, que não temos controle. O que temos controle é a nossa preparação e a nossa entrega contra o Palmeiras.

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fluminense tem apenas 11,5% de chance de ser rebaixado. Por outro lado, Bragantino tem 67,9%, enquanto o Athletico-PR tem 16,8% de probabilidade de jogar na Série B.