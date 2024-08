Samuel Xavier, jogador do Fluminense, em partida contra o Grêmio pelas oitavas de final da Libertadores. (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (20), o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Grêmio em mais uma virada relâmpago na temporada. Além do balde de água fria de ter deixado a vantagem escapar, o Tricolor ainda viu cair sua maior invencibilidade na história da Libertadores.

A última derrota do clube carioca na competição continental tinha sido há mais de um ano, contra o River Plate, em Buenos Aires, na fase de grupos da Libertadores de 2023. Na ocasião, o clube argentino venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Beltrán e Esequiel Barco, de pênalti.

Desde então, o Tricolor não perdeu mais na competição em que se consagrou campeão inédito. A partir das oitavas de final, foram cinco vitórias e dois empates. A boa campanha se manteve em 2024 durante a fase de grupos, terminando em primeiro lugar e invicto no grupo A.

A sequência histórica encontrou seu fim no Couto Pereira, no jogo de ida das oitavas de final, contra o Grêmio. Apesar de ter saído na frente no placar com gol de Lima, no início do segundo tempo, o Fluminense não segurou a pressão da equipe gaúcha.

O empate veio depois de um pênalti convertido por Reinado após toque de mão de Esquerdinha. Apenas sete minutos depois, o próprio Reinaldo fez o gol da virada em uma cobrança de falta pela esquerda, contando com uma falha de Fábio para consagrar a vitória.

A invencibilidade de 14 jogos na Libertadores colocou o Fluminense em uma lista seleta de top-10 maiores sequências invictas da história da competição disputada desde 1960. Veja:



1º- Palmeiras – 18 jogos;

1º- Atlético-MG – 18 jogos;

3º- Flamengo – 17 jogos;

3º- Sporting Cristal (PER) – 17 jogos;

5º- Palmeiras – 16 jogos;

5º- Corinthians – 16 jogos;

7º- América de Cali (COL) – 15 jogos;

8º- Fluminense – 14 jogos (2023-2024);

8º- Cruzeiro – 14 jogos;

8º- Newell’s Old Boys (ARG) – 14 jogos;

8º- River Plate (ARG) – 14 jogos;

André, volante do Fluminense, em partida contra o Grêmio, no Couto Pereira, pela Libertadores. (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)