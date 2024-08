Mano Menezes, técnico do Fluminense, em entrevista coletiva após a derrota para o Grêmio na Libertadores (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 22:28 • Rio de Janeiro • Atualizada em 14/08/2024 - 00:02

O Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada, para o Grêmio no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Após a partida no Couto Pereira, o técnico Mano Menezes analisou o tropeço e apontou as falhas da equipe.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Oitavas da Libertadores: árbitro de Grêmio x Fluminense já revoltou cariocas; relembre

Depois de sair na frente, mas tomar a virada no placar em poucos minutos, Mano Menezes avaliou a partida entre Grêmio e Fluminense pela Libertadores e admitiu queda de rendimento após substituição de Martinelli, por lesão. Para o técnico do Tricolor, as equipes fizeram uma bela partida, mas o Tricolor encontrou problemas ao ser pressionado pelo time da casa.

— Foi um bom jogo de futebol, acho que é importante deixarmos isso claro para os torcedores de ambas as equipes. Disputado, intenso, como geralmente são os jogos de Libertadores. Até em clubes brasileiros, baixa um espírito de Libertadores. Iniciamos muito bem, com Martinelli por dentro junto com André. E Alexsander por fora para fazer uma barreira e ajudar o Esquerdinha, por ele ser jovem, e o Grêmio ter característica de jogar pelo lado com Pavón, depois o Soteldo. Entendemos que era necessário para o início. Ao mesmo tempo, tivemos saída para o ataque. Tivemos, por quatro vezes, um 4 contra 3 que deveríamos ter aproveitado para construir situações de gol, como fizemos em outras oportunidades. Com a saída do Martinelli por lesão, trouxemos Alexsander pra dentro e colocamos o Keno, para ter velocidade também pelo lado esquerdo, da mesma maneira como tínhamos pela direita. Demoramos um pouquinho para entrar no jogo, e o Grêmio teve seu momento um pouco melhor. - admitiu.

Técnico do Fluminense, Mano Menezes no Couto Pereira, em partida contra o Grêmio pela Libertadores. (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Mano Menezes acredita que a saída de Keno logo no início da segunda etapa tenha prejudicado o time a se encontrar em campo.

— Acho que as duas equipes voltaram para o segundo tempo buscando o resultado. Perdemos o Keno logo no início do segundo tempo, foi difícil para a gente. Se tivéssemos trocado o Keno no intervalo, eu teria duas situações (restantes) de mexida. Fiquei com uma só, e isso sim reduz. Já me obrigou a fazer logo duas alterações, senão ficaria numa situação difícil pra frente depois. Saímos na frente com uma jogada muito bem trabalhada, definição boa do Lima. A partir daí, tivemos as nossas dificuldades maiores. Ao sermos pressionados, saímos do jogo. Não retivemos mais a bola na frente, não tivemos mais uma saída lúcida, que é necessária, senão o adversário te amassa. Pecamos nesse aspecto como equipe, para encontrar as saídas para essas horas que vão acontecer.

Apesar da derrota dolorida, o comandante Tricolor acredita que a disputa ainda está aberta e que o Fluminense ainda tem condições de buscar a classificação no Maracanã, na próxima terça-feira (20).

– Levamos essa situação do jogo para lá, acho (que a disputa) está aberta. Não era o resultado que a gente queria, mas vamos trabalhar para fazer um jogo no nível que fizemos aqui, com chegada mais forte de área para tentar construir nossa vitória e classificação.