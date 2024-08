Ganso, jogador do Fluminense, em partida contra o Grêmio, no Couto Pereira, pelas oitavas de final da Libertadores. (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 21:47 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (23), o Fluminense enfrentou o Grêmio na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Apesar de ter saído na frente no placar, o time carioca não conseguiu segurar a pressão do time da casa e tomou a virada em poucos minutos. Ao fim da partida, Ganso falou sobre os erros do Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O técnico Mano Menezes escolheu escalar três volantes e o time carioca iniciou a partida de forma mais consistente. No entanto, aos 21 minutos do primeiro tempo, Martinelli se lesionou após um choque de cabeça e foi substituído por Keno.

A partir desse ponto, o desempenho do Tricolor das Laranjeiras diminuiu, e a equipe gaúcha começou a se destacar. O primeiro tempo terminou empatado em 0x0, mas no segundo tempo, o Flu teve um início promissor. Keno foi substituído por Lima, que abriu o placar para o time visitante com um chute de primeira, na esquerda de Marchesín, após um excelente cruzamento de Ganso.

Em desvantagem, o Grêmio intensificou seu ataque, liderado por Soteldo e Reinaldo. Reinaldo empatou o jogo com um pênalti, em razão de um toque de mão de Esquerdinha, e, sete minutos depois, marcou um gol de falta após uma falha do goleiro Fábio.

Ganso, camisa 10 do Fluminense, na partida contra o Grêmio pelas oitavas de final da Libertadores. (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Ao fim da partida, Ganso falou à beira do gramado sobre as falhas do Tricolor e pediu mais humildade para seus companheiros de equipe.

– Primeiro que a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade. Quando a gente chega no ataque, a gente tem que procurar o companheiro melhor posicionado, pra gente escolher a melhor jogada, a melhor tomada de decisão. Isso tá faltando na nossa equipe quando a gente chega na parte de ataque. A gente tem que melhorar isso.

Agora, a classificação será decidida no Maracanã, na próxima terça-feira (20), às 19h (Brasília). O Flu não poderá contar com o meio-campista, que estava pendurada e tomou o segundo cartão.

Camisa Oficial Fluminense I 2024 Camisa Oficial Fluminense I 2024 Aproveite para comprar a camisa do Flu de 2024. Todos os tamanhos disponíveis na Netshoes! A partir de R$ 339,90