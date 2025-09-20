Com ausências importantes, Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória

O treinador Renato Gaúcho definiu os onze titulares do Fluminense que vão começar a partida contra o Vitória neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um confronto decisivo pelas quartas de final da Sul-Americana contra o Lanús já nesta terça-feira (23), o técncico optou por preservar algumas peças importantes do time. Entre os jogadores poupados estão Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato e Everaldo.

continua após a publicidade

➡️Vitória x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio e Fuentes; Hércules, Otávio e Lima; Serna, Canobbio e Cano (Técnico: Renato Gaúcho).

➡️ Após renovação, peça importante do Fluminense comemora: ‘Gratidão’

Renato coloca Bernal e Soteldo em Lanús x Fluminense (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

O Vitória também está definido para a partida . O Rubro-Negro tem os desfalques de Kauan, Jamerson e Rúben Ismael, que ainda estão se recuperando de lesão, e do volante Baralhas, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu, Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer (Técnico: Rodrigo Chagas).

continua após a publicidade

Matheuzinho treina na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Fluminense

VITÓRIA X FLUMINENSE

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).