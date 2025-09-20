Após renovação, peça importante do Fluminense comemora: ‘Gratidão’

O lateral-direito Guga celebrou a renovação de contrato com o Fluminense e destacou a satisfação em seguir no clube. O jogador, que é peça importante do time comandado por Renato Gaúcho, afirmou que considera a extensão do vínculo um momento especial na carreira e reiterou o desejo de conquistar mais títulos pelo time.

- É motivo de muita alegria e gratidão. Eu me sinto muito honrado de vestir essa camisa, de poder renovar e seguir no Fluminense, um lugar onde me sinto muito feliz. Espero conquistar mais títulos e colocar ainda mais meu nome na história desse clube - disse.

Guga assinou a prorrogação de seu contrato com o Fluminense nesta sexta-feira (19). O lateral chegou às Laranjeiras em 2023 e rapidamente se firmou como peça importante no elenco. Desde então, acumula 101 partidas com a camisa tricolor, com dois gols marcados e oito assistências.

Além da constância em campo, o jogador esteve presente nas principais conquistas recentes da equipe, como a Libertadores, o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara. Em 2024, também participou do título da Recopa Sul-Americana, reforçando sua trajetória vitoriosa no clube.

A decisão pela renovação não ocorreu sem concorrência. O atleta recebeu propostas de clubes da Itália e da Turquia, mas optou por seguir no futebol brasileiro. O Fluminense valorizou a continuidade do projeto com Guga, considerado uma peça de confiança para a sequência da temporada e para os próximos desafios do time.

Enquanto oficializa a permanência do lateral, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (20), a equipe entra em campo contra o Vitória, no Barradão, pela 24ª rodada da competição. O Tricolor ocupa a décima posição na tabela, com 28 pontos, e busca se aproximar do grupo que briga por vaga em competições internacionais. Já o Vitória vive situação oposta: está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 22 pontos, e tenta reagir para sair do Z-4.

A renovação de Guga acontece em um momento de definição na temporada, com o Fluminense dividindo atenções entre o Brasileiro e as fases decisivas da Copa Sul-Americana, reforçando o peso da decisão de manter um jogador que acumula experiência e conquistas recentes no clube.

