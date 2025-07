Durante o período de 12 de junho a 12 de julho, os torcedores mostraram que a paixão não ficou restrita às arquibancadas. Segundo dados do Google Trends, Flamengo e Fluminense foram os clubes cariocas mais pesquisados na internet durante o Mundial de Clubes da Fifa, refletindo o interesse massivo do público pelas campanhas das equipes na competição.

O maior pico de procura sobre o Flamengo ocorreu no dia 29 de junho, data do duelo contra o Bayern de Munique, quando o clube alcançou o índice máximo (100 pontos), indicando o ponto de maior popularidade entre todos os termos relacionados monitorados no período. Além do confronto contra os alemães, os jogos diante do Los Angeles FC e Chelsea também impulsionaram as pesquisas sobre o Rubro-Negro.

Já o Fluminense, brasileiro que foi mais longe no Mundial, teve seu auge no dia 8 de junho, durante a semifinal contra o Chelsea, com 74 pontos. As partidas diante do Mamelodi Sundowns e do Al-Hilal também estiveram entre os tópicos mais pesquisados envolvendo o Tricolor das Laranjeiras.

O Botafogo apareceu logo atrás dos rivais, com pico de 69 pontos em 20 de junho, um dia após a histórica vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain. O duelo diante do Atlético de Madrid também impulsionou o interesse por buscas relacionadas ao clube alvinegro.

Os números fornecidos pelo Google Trends não equivalem ao volume absoluto de buscas, mas sim ao interesse relativo, baseado no termo mais popular em um recorte específico de tempo e região. Assim, uma pontuação de 100 significa o pico máximo de popularidade. Um valor de 50 indica metade do interesse registrado no ponto mais alto. Já uma pontuação 0 representa falta de dados suficientes para aquele termo.

Os dados reforçam como a atuação internacional dos clubes brasileiros não apenas mobiliza torcedores nas arquibancadas durante o Mundial, mas também gera enorme repercussão digital, com torcedores buscando informações, escalações e repercussões dos jogos em tempo real.