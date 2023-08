- Muito da dificuldade que encontramos no primeiro tempo foi pela organização e empenho do Argentinos Juniors. Ao contrário do jogo de ida, eles decidiram não fazer uma marcação alta, aguardaram um pouco nosso time e se empenharam muito nessa marcação média. No intervalo, tentamos fazer ajustes que nos ajudaram a criar melhor e ter a posse no segundo tempo. Sabíamos que o gol era questão de tempo. Muito passa pela movimentação e velocidade que a gente desse na bola. Foi o que aconteceu e conseguimos fazer os dois gols no final.