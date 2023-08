- Nos classificamos. Lutamos em um campo minúsculo mesmo com um a mnos e hoje nós lutamos, batalhamos, várias vezes saímos jogando e demonstramos a força do Fluminense. Estamos muito contentes com a classificação. A gente deve melhorar para ganhar uma competição como essa e vamos melhorar. No Maracanã lotado, esperávamos classificar com uma vitória. Não encontramos nenhuma baba do outro lado, é sempre muito difícil contra qualquer equipe, mas melhoramos, pois conseguimos vencer no tempo normal. Sabemos que o que vier vai ser muito complicado, muito difícil, mas a gente segue sonhando.