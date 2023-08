Cinco lances que marcaram a partida



> !SENTIU! Antes mesmo da partida começar, o goleiro reserva Lanzillota sentiu no aquecimento e Acosta precisou ir para o jogo



> !TÁ DE BRINCADEIRA! Depois de toda a cera feita pelo Argentinos Juniors na etapa inicial, o árbitro deu apenas um minuto de acréscimo, o que irritou os torcedores no Maracanã



> !ILUMINADO! Samuel Xavier anotou um golaço no fim do segundo tempo, que deu a classificação para o Fluminense na Libertadores



> !CONFUSÃO! Logo após o gol do Tricolor, os jogadores do Argentinos Juniors fizeram uma confusão com os atletas e comissão técnica do Fluminense na beira do gramado



> !DEFINIU! Na reta final da partida, John Kennedy arrancou em contra-ataque para o Fluminense e anotou o segundo gol da equipe de Fernando Diniz