- Número é uma coisa que nem sempre mostra o que aconteceu no jogo. A gente estava com dificuldade de finalizar, mas no segundo tempo estávamos cercando a área do Argentinos Juniors e a qualquer momento poderíamos fazer gol. Tiveram vários cruzamentos muito mais perigosos do que chutar uma bola de meia distância. Para produzir chances do gol, não é chutar no gol para chegar aqui e agradar que chutou 15 bolas. Mas você produziu o que efetivamente de perigo para o adversário? No segundo tempo, a gente estava levando perigo com muita constância. Eles tinham um bloco mais médio no primeiro tempo e fomos empurrando até que eles ficaram em um bloco mais baixo. Não dá para analisar a performance simplesmente pelos números de maneira aleatória. O time tem muito mérito. A torcida foi muito importante, jogou junto com o time e foi, mais uma vez, o craque do jogo.