Cano revela ‘meta de gols’ e mira novas marcas no Fluminense

Autor de dois gols na vitória do Fluminense sobre o Caxias, Germán Cano chegou a marca de 101 gols pelo Tricolor. No ranking dos artilheiros do clube, o centroavante ainda está atrás de grandes nomes, como Fred, Washington "Casal 20" e Ézio, mas busca alcançar novos feitos.

No início da temporada, Cano já contabiliza 10 gols, é o artilheiro da Copa do Brasil e o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, pelo Tricolor. Além disso, o camisa 14 está relativamente próximo de entrar na lista dos 10 maiores goleadores da história do Fluminense.

Por conta do grande início, o centroavante gera a expectativa de voltar a atingir a marca dos 40 gols na temporada, como aconteceu em 2022 e 2023. O atleta afirmou que um funcionário do clube afirmou que o atleta chegaria aos 45 gols em 2025, o que representaria sua melhor marca desde que foi contratado.

- Tem um fisioterapeuta que trabalha no Fluminense que brinca comigo por mensagem de texto e me disse que eu faria 45 gols no ano. Eu disse a ele que não (faria), e a cada vez que eu marco gols, ele vai marcando. Vai ser difícil chegar nessa marca, mas nada é impossível.

Atualmente, Cano é o 15º maior artilheiro da história do Fluminense, mas vislumbra ultrapassar outros "adversários" do ranking. O centroavante precisa de seis gols para ultrapassar Zezé (106) e de sete gols para deixar Jair Francisco (107) para trás e seguir subindo na lista dos goleadores.

Caso mantenha a boa fase até o fim do ano, Cano tem grandes chances de entrar na lista dos 10 maiores artilheiros do Fluminense ainda em 2025. É o melhor início em Copas do Brasil do atleta e o segundo melhor começo do centroavante no Tricolor, estando atrás apenas do mágico ano de 2023.

Cano comemora centésimo gol marcado pelo Fluminense no jogo contra o Caxias, pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Cano na lista de artilheiros do Fluminense

1) Waldo (319 gols)

2) Fred (199 gols)

3) Orlando (186 gols)

4) Hércules (165 gols)

5) Telê (162 gols)

6) Welfare (161 gols)

7) Russo (155 gols)

8) Preguinho (132 gols)

9) Magno Alves (124 gols)

10) Washington “Casal 20” (120 gols)

11) Ézio (118 gols)

12) Escurinho (111 gols)

13) Jair Francisco (107 gols)

14) Zezé (106 gols)

15) Cano (101 gols)

Maiores vítimas de Cano

1) Flamengo (7 gols)

2) Olimpia, Portuguesa e Volta Redonda (5 gols)

5) São Paulo, Corinthians, Internacional, Fortaleza, Vasco e Audax (4 gols)

11) Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Goiás, Bangu, River Plate, Sporting Cristal e Oriente Petrolero (3 gols)

19) Botafogo, Santos, Bragantino, Ceará, Avaí, América-MG, Vila Nova, Águia de Marabá e Caxias (2)

27) Palmeiras, Grêmio, Cuiabá, Bahia, Boca Juniors, Juventude, Colo-Colo, Paysandu, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa-RJ, Atlético-GO, Millonarios e Coritiba (1 gol)