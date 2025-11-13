Fluminense tem movimento interno para ajudar Santi Moreno

Santiago Moreno, contratação de peso do Fluminense, ainda não teve a resposta em campo esperada. O jogador passa por uma dificuldade de adaptação no Brasil. Internamente, o clube entende que o tempo de adaptação é normal. O caso veio a público nos últimos dias após notícia divulgada pelo "ge" e teve uma rápida reviravolta.

Além do aparato do clube para melhorar a situação do jogador, com a chegada dos seus familiares e com oferecimento de apoio psicossocial, houve um movimento dos próprios jogadores. O ambiente no Fluminense é conhecido pela receptividade há anos. É uma das características internas mais marcantes nos bastidores, fator incomum no cenário do futebol brasileiro.

Assim que a dificuldade de adaptação de Santi Moreno foi percebida, os jogadores do grupo fizeram uma "força-tarefa" para ajudar o colombiano. Na folga após a partida contra o Cruzeiro, o atacante fez um passeio de lancha, junto com Canobbio e Guga, dois dos jogadores mais extrovertidos do elenco, o lateral é ainda uma lideraça interna.

Existe ainda um fator que deve facilitar ainda mais a ambientação do jogador: os gringos. Argentinos, uruguaios, colombianos, os gringos do Flu formam quase que uma gangue no dia a dia do clube. Comem juntos, andam juntos, até a roda de bobinho é entre eles. Recém-chegado, Acosta se tornou um dos integrantes do grupo e contou ao Lance! que a aproximação entre eles através da língua o fez se sentir em casa. O grupo não é uma "panela" fechada, mas sim uma aproximação por afinidade, que tem participação também de brasileiros.

O Fluminense trata o caso com cuidado, usando exemplos internos, positivos e negativos. Um episódio negativo foi quando um jogador estrangeiro que não pôde ser tão bem recebido no clube por conta da pandemia. O atleta era jovem e acabou isolado, morando em um quarto de hotel, o que dificultou a adaptação e resultou em uma passagem curta. Como episódio positivo, o maior de todos é o de Jhon Arias. O ídolo precisou de um tempo maior de adaptação ao Rio de Janeiro e ao futebol brasileiro.

Jogadores do Fluminense em passeio durante a folga