Brasileirão 2024: fim do primeiro turno marca pior desempenho do Fluminense no século

Thiago Silva faz sua reestreia com a camisa do Fluminense na vitória contra o Cuiabá. (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 24/07/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (24), o Fluminense encara o Palmeiras em busca de diminuir a distância para deixar a zona de rebaixamento, e contará com o apoio da torcida no Maracanã, para aproveitar o bom momento. O Tricolor vem de dois jogos sem perder e enfrenta o vice-líder do Brasileirão.

A temporada do clube das Laranjeiras até aqui é muito abaixo do que era esperado para 2024. O time começou o ano conquistando a Recopa Sul-Americana em cima da LDU de Quito, um rival histórico, e tudo parecia caminhar para mais um período de glórias depois de conquistar a Libertadores.

Mas algo deu errado no meio do caminho. Apesar de ter conseguido um bom desempenho na fase de grupos da Liberta, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações no Campeonato Brasileiro.

Thiago Silva é peça em comum no Fluminense entre as temporadas de 2008 e 2024. (Foto: Divulgação)

Desde o Brasileirão de pontos corridos, o Flu nunca viveu uma realidade tão assustadora como essa. Apesar de ter lutado contra o rebaixamento em 2009, 2013 e 2018. Foi em 2008 que o Tricolor teve um primeiro turno mais parecido com o atual. Naquele ano, o clube carioca terminou o campeonato na 14ª posição, com 45 pontos, enquanto o primeiro da zona foi o Figueirense, que caiu com 44.

Ao fim da 19ª rodada de 2008, o Fluminense era o vice-lanterna com 16 pontos pontos, na frente apenas do Ipatinga, com a mesma pontuação. Em 2024 a situação é a mesma, porém, com 11 pontos, mesma pontuação do Atlético-GO, último colocado.

Se vencer o Palmeiras pela 19ª rodada, o Tricolor chegaria a 14 pontos e empataria com o Grêmio, mas não ultrapassaria o clube gaúcho, por ter menos vitórias e saldo de gols. Os resultados até aqui já marcam a temporada de 2024 como a de pior desempenho do século, e coloca uma exclamação para os próximos jogos.

O ponto positivo para seguir acreditando é a experiência e maturidade da equipe para se portar em situação que exigem uma mentalidade forte. Com reforços como Thiago Silva e Ignácio na defesa, e crias da base chamando a responsabilidade no setor ofensivo, é possível que Mano Menezes consiga montar o time ideal para recuperar a confiança do torcedor. Ainda restam 20 rodadas para virar a chave do mau momento no Brasileirão.

Para enfrentar o Palmeiras, mais de 44 mil ingressos foram vendidos para embalar o time para a vitória. O Fluminense entra em campo a partir de 21h30 (Brasília), no Maracanã, com transmissão da TV Globo, na tv aberta, e Premiere (pay-per-view).

