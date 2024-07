Chopp Brahma Express & Lance!: o Match Perfeito Para o Seu Jogo em Casa

Com Chopp Brahma Express, a resenha fica mais completa para assistir aquele clássico com os amigos! (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Maria Ramos • Publicada em 09/07/2024 - 17:19 • Rio de Janeiro

Reunir os amigos em casa em dia de clássico é tradição. A resenha que só o futebol pode proporcionar, os aperitivos do seu gosto e a emoção de torcer e gritar no conforto da sua casa montam o cenário quase perfeito. Mas e se essa experiência pudesse ficar ainda mais especial?

Clássico pede clássico, e nada mais a cara do torcedor brasileiro do que um chopp Brahma bem gelado e bem cremoso para dar mais emoção a cada partida. Por isso, o serviço de Chopp Brahma Express chega com um toque final: oferecer a experiência do bar diretamente na sua casa com a máxima praticidade.

Vem entender como fazer a sua resenha ficar ainda mais emocionante com Chopp Brahma Express e Lance!. No final tem cupom exclusivo, bora!

Quais são os benefícios de pedir Chopp Brahma Express?

Até o melhor dos anfitriões deve admitir que não é uma tarefa fácil recepcionar a sua galera em casa. Pensar no cardápio, na quantidade ideal de bebida para cada um e deixar tudo pronto a tempo… Para curtir o futebol em casa com todo o conforto e praticidade, o Chopp Brahma Express pensou em tudo para facilitar a vida do torcedor brasileiro, desde como fazer o pedido até o último gole.

☑️ Opção prática e sem dor de cabeça.

☑️ Diferentes litragens para todas as ocasiões.

☑️ Experiência de bar em casa.

☑️ Chopp gelado e cremoso para além dos 90 minutos.

☑️ Entrega, instalação e retirada da chopeira inclusos no frete!

Como funciona o serviço de Chopp Brahma Express?

Primeiramente, precisamos descobrir quantos litros de chopp serão necessários. Para isso, a calculadora de bebidas disponível no site do Chopp Brahma Express te ajuda a definir a quantidade exata de chopp e também das bebidas não alcoólicas necessárias no evento.

Primeiro passo

Consulte a entrega informando o seu CEP para checar os produtos disponíveis na sua região.

Segundo passo

Configurar o seu pedido com as seguintes informações:

Quantidade de pessoas que consomem bebidas alcoólicas

Quantidade de pessoas que não consomem bebidas alcoólicas

consomem bebidas alcoólicas Duração do evento (horas)

Veja, abaixo, um exemplo:

Calculadora de Bebidas do Site Chopp Brahma Express

Terceiro passo

Preenchidas essas três informações, a calculadora te apresenta a quantidade necessária de bebidas alcoólicas e não alcoólicas para o evento, além de uma sugestão de compra com o barril perfeito de Chopp Brahma, e o preço final incluindo refrigerantes e água para a sua resenha.

Sugestão de compra da Calculadora de Bebidas Chopp Brahma Express

Como fazer o pedido

O pedido é feito via Site e a experiência é simples, rápida e intuitiva. Com poucos cliques, você escolhe o seu chopp preferido e agenda a entrega.

Fiz o meu pedido, e agora?

A logística de entrega fica por conta do serviço Chopp Brahma Express. Eles entregam e instalam a chopeira, e na data combinada, fazem a retirada. Tudo isso incluso no frete, proporcionando uma experiência prática e sem dor de cabeça para o anfitrião!

Quando eu devo fazer o meu pedido?

Chopp Brahma Express é a solução perfeita para aquela resenha planejada! Para que a loja tenha tempo de atendê-lo, é necessário realizar o seu pedido com pelo menos três dias de antecedência. Ou seja, o domingo é dia de clássico? Então #QuintouChoppBrahmaExpress. Agende o seu chopp na quinta e tenha o seu próprio bar em casa para receber a galera!

Chopp Brahma Claro 30L Chopp Brahma Claro 30L Aproveite nosso cupom EXCLUSIVO e leve a emoção e a cremosidade da arquibancada direto para a sua casa. Quero pedir meu Chopp Brahma

Lance! Pede Chopp: Ganhe 15% de desconto com nosso cupom exclusivo

Se o assunto é tradição, resenha e futebol, é claro que o Lance! tem que estar presente! Nos unimos ao Chopp Brahma Express para transformar os dias de jogos em casa e oferecer aos nossos fãs a melhor experiência para além dos 90 minutos.

Aproveite nosso cupom EXCLUSIVO e leve a emoção e a cremosidade da arquibancada direto para a sua casa. Curtiu? Então a experiência fica ainda melhor com nosso cupom exclusivo LANCEPEDECHOPP para garantir a emoção e a cremosidade da arquibancada direto para a sua casa.

Chopp Brahma Claro 30L Chopp Brahma Claro 30L Assistir jogo sozinho? Nunca mais! Com Chopp Brahma Express, a resenha fica mais completa para assistir aquele clássico com os amigos! Quero aproveitar o desconto

Cupom válido até 31/07/2024 na compra do produto Chopp Brahma Claro de 30L através da loja online (www.choppbrahmaexpress.com.br). Não cumulativo com outras promoções. Válido 1 uso por CPF, apenas na primeira compra pelo site. Sujeito à disponibilidade de produto. Proibido para menores de 18 anos. Se for dirigir, não beba.