Fábio, do Fluminense, é o goleiro com mais defesas no Brasileirão 2024

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 14:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O goleiro Fábio, do Fluminense, é o destaque do clube na temporada. No Brasileirão, esse destaque é traduzido nos números, tornando o jogador no arqueiro com mais defesas na edição de 2024 da competição.

Números de Fábio no Brasileirão 2024

17 jogos

24 gols sofridos

77 defesas (4.5 por jogo)

43 defesas em finalizações dentro da área (2.5 por jogo)

15 defesas difíceis

76% bolas defendidas

8.21 gols evitados (!)

Nota Sofascore 7.23.

Tais defesas serão muito necessárias para o Fluminense, na noite desta quarta-feira (24), às 21h30, contra o Palmeiras, no Maracanã.