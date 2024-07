Campeonato Brasileiro 2013- 23ª Rodada- jogo entre Fluminense x Coritiba. (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 20:41 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (22), o zagueiro Gum, ídolo do Fluminense, anunciou que deciciu se aposentar do futebol, em entrevista ao ge. Após seis meses sem clube, o jogador recebeu até propostas, mas não fechou com outro time desde sua saída do CRB, em dezembro de 2023.

– Foi uma decisão que não foi fácil porque a gente está há anos jogando futebol, o que a gente ama fazer, um sonho realizado e é difícil parar. Não só pra mim, pra todos os atletas, em todas as modalidades. É difícil parar, dizer aposentadoria.

O jogador contou que tomou a decisão após um período de férias com a família, e explicou qual foi o ponte-chave que o motivou de fechar essa página na carreira.

- Nesse tempo todo, eu vinha amadurecendo, porque a gente vai chegando a uma idade que sabe que está mais perto de parar do que de começar, e o ponto-chave (para parar) foi o período das férias, próximo da minha esposa, dos meus filhos - contou o zagueiro ao ge.

Gum comemora com Fred depois de marcar contra o Cerro Porteño, na semifinal da Sul-Americana, no Maracanã, em 2009. (Foto: Arquivo Lance!)

- Tive algumas propostas boas, até de queimar o coração, de querer voltar e estar no projeto, porque vieram propostas de pessoas pra jogar uns três, quatro meses e depois assumir uma diretoria, estar num clube, ajudando com toda experiência da carreira, de títulos, de passar por vestiários, por momentos de vitórias, momentos difíceis, mas a experiência traz isso dentro do futebol e de uma forma vitoriosa. Então esses presidentes, diretores queriam que eu estivesse por perto agregando com toda experiência. E eu fiquei muito feliz por isso. - completou.

Gum vestiu a camisa de seis clubes na carreira. Começou na base do Marília e passou por Internacional, Ponte Preta, Fluminense, Chapecoense e CRB, última equipe, até dezembro do ano passado.

Pelo Tricolor, o zagueiro viveu o auge da sua carreira, conquistando quatro títulos: Campeonato Carioca (2012), uma Primeira Liga (2016) e um bicampeonato brasileiro (2010 e 2012). Nas Laranjeiras, foram nova anos, 325 jogos, 25 gols e 9 assistências.