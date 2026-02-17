Torcedores do Vasco reagem a duelo com o Fluminense: 'Esquece'
Clássico foi confirmado na semifinal do Campeonato Carioca
Vasco e Fluminense vão se enfrentar nas semifinais do Campeonato Carioca. O confronto foi definido na noite desta segunda-feira (16), quando o Tricolor despachou o Bangu por 3 a 1 no Maracanã. Nas redes sociais, torcedores cruz-maltinos reagiram ao duelo.
A rivalidade entre Vasco e Fluminense vai ser colocada à prova mais uma vez em um jogo decisivo. Em 2025, o Cruz-Maltino levou a melhor na semifinal da Copa do Brasil, mas acabou perdendo a final para o Corinthians.
Nas redes sociais, torcedores do Vasco se dividiram em relação ao duelo com o Fluminense. Muitos vascaínos se mostraram confiantes, mas outros ficaram com o pé atrás. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o confronto
Ganso alerta Fluminense sobre Vasco de Diniz: 'Não pode dar bobeira'
Com tranquilidade, o Fluminense venceu o Bangu por 3 a 1 e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca nesta segunda-feira (16). Autor de um dos gols no Maracanã, Paulo Henrique Ganso elogiou o próximo adversário do Fluminense na competição, o Vasco, destacando o trabalho do seu ex-técnico Fernando Diniz. Em entrevista ao "SporTV" na saída do campo, o meia disse que os resultados negativos do Cruz-Maltino não refletem o desempenho da equipe.
— É difícil falar (que o Fluminense chega melhor), porque o Vasco, na verdade, não está conseguindo os resultados. Conseguiu agora, se classificou para a semifinal também. Até jogou bem os últimos jogos do Brasileirão, apesar dos resultados. A gente tem que ter consciência de que é uma bela equipe, muito bem treinada pelo Fernando (Diniz) e a gente não pode dar bobeira nessa semifinal, como aconteceu no ano passado — analisou sobre Vasco x Fluminense.
