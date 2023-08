O gol marcado na vitória do Fluminense sobre o América-MG, no sábado, representou uma marca importante para Germán Cano. Agora, o argentino soma 45 gols no novo Maracanã, igualando Fred na quarta posição do ranking de artilheiros do estádio desde 2013.



Cabe destacar que, dos 45 gols de Cano no estádio, dois foram marcados quando ele ainda atuava pelo Vasco. O restante foi com a camisa tricolor.



