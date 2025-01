Jhon Arias se recuperou de um desconforto muscular e viajou com o elenco do Fluminense para o Espírito Santo. O colombiano pode fazer sua estreia pelo clube em 2025 diante do Madureira, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Madureira x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Carioca

Assim como a grande maioria dos atletas do elenco principal, o camisa 21 retornou aos treinos de pré-temporada no dia 8 de janeiro. No entanto, um desconforto muscular o afastou dos treinos por alguns dias e o impediu de jogar contra a Portuguesa.

Recuperado, Arias será opção de Mano Menezes, mas ainda não se sabe se o colombiano será titular ou se entrará ao longo do jogo. A condição física do atleta deve ser ponto chave para a decisão do treinador.

continua após a publicidade

Diante da Portuguesa, Kevin Serna e Keno foram titulares na vitória do Tricolor por 3 a 1. Neste domingo (26), o Fluminense busca a segunda vitória na competição e sonha em entrar no G-4.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte