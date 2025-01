Fluminense encaminha empréstimo de João Neto ao Portimonense

O Fluminense encaminhou o empréstimo do atacante João Neto ao Portimonense, que está na segunda divisão de Portugal. O atleta assinará contrato até junho de 2026 e viaja neste sábado (25).

Aos 21 anos, o centroavante participou dos dois primeiros jogos do Tricolor no Campeonato Carioca contra Sampaio Corrêa e Volta Redonda. No entanto, o atleta não conseguiu marcar gols na oportunidade que teve sob comando de Marcão.

Nos últimos dias, o Fluminense promoveu a unificação dos grupos na pré-temporada e anunciou os nomes do atletas que seguiriam no estadual. João Neto não estava nos planos do Mano Menezes para a sequência da competição, assim como outros jovens de Xerém.

No ano passado, o centroavante esteve emprestado ao CRB, mas retornou ao Fluminense em agosto. No entanto, o atleta não foi aproveitado pela equipe profissional e disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

João Neto em ação pelo Fluminense contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Outra saída encaminhada do Fluminense

Além de João Neto, o Tricolor encaminha o empréstimo de Felipe Andrade ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos. É possível que outros nomes que estiveram presentes no início do estadual não integrem o elenco na temporada.