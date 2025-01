Germán Cano iguala marca de 2024 e faz história no Fluminense

Autor de dois gols em sua estreia no Campeonato Carioca, Germán Cano igualou a marca de 2024, onde encerrou sua participação no estadual da última temporada com duas bolas nas redes. Além disso, o atacante fez história ao entrar na lista dos 20 maiores artilheiros do Fluminense.

O centroavante chegou a 93 gols marcados pelo Time de Guerreiros e é o 18º maior artilheiro da história. Nesse momento, o atleta busca ultrapassar a marca de Rodrigues e Didi, que marcaram 97 gols cada um pelo clube.

Diante do Madureira, Cano tem a oportunidade de bater sua própria marca no Campeonato Carioca do ano passado. No entanto, o jogador não possui garantia de que iniciará a próxima partida e sua presença dependerá da condição física.

Titular contra a Portuguesa, o camisa 14 foi substituído por Kauã Elias com o objetivo de ser preservado em sua estreia na temporada. No entanto, o atleta foi muito elogiado por Mano Menezes após a partida por conta de sua dedicação nas férias e nos treinos.

- Cano se preparou nas férias. Chegou diferente. No ano passado, ele terminou diferente após tudo o que aconteceu. É natural que exista um relaxamento após conquistas. Tivemos que competir até a última rodada, mas trouxe um término melhor. Então a retomada é melhor. Tenho certeza que inicia um ano que terá um resultado diferente para ele e para todos.

No domingo (26), Cano deve ter a oportunidade de se aproximar dos 100 gols marcados com a camisa do Fluminense. O atleta espera reencontrar a boa fase de 2022 e 2023, onde marcou mais de 40 gols em cada uma das temporadas e foi essencial para o sucesso do Tricolor.

Veja lista de maiores artilheiros do Fluminense

1) Waldo (319 gols)

2) Fred (199 gols)

3) Orlando (186 gols)

4) Hércules (165 gols)

5) Telê (162 gols)

6) Welfare (161 gols)

7) Russo (155 gols)

8) Preguinho (132 gols)

9) Magno Alves (124 gols)

10) Washington “Casal 20” (120 gols)

11) Ézio (118 gols)

12) Escurinho (111 gols)

13) Jair Francisco (107 gols)

14) Zezé (106 gols)

15) Lula (98 gols)

16) Rodrigues e Didi (97 gols)

18) Cano (93 gols)

19) Romeu e Flávio (92 gols)

21) Simões (91 gols)