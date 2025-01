Madureira e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A bola às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), com transmissão de TV Globo, Bandsports e Premiere. O Tricolor das Laranjeiras tem cinco pontos e ocupa a sexta colocação, enquanto o Suburbano é o décimo colocado, com quatro pontos. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Madureira e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Madureira

5ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES);

📺 Onde assistir: TV Globo, Bandsports e Premiere;

🟨 Árbitro: João Marcos Gonçalves Ferreira;

🚩 Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu e Marcelo Araújo Ossimo;

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MADUREIRA (Técnico: Daniel Neri)

Mota; Celsinho, Marcão (Arthur), Jean Viana, Evandro (Matheus Lira); Caio Felipe, Coutinho, Wagninho; Marcelo, Wallace, Flávio.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Lima; Kevin Serna, Keno (Canobbio) e Germán Cano (Kauã Elias).

