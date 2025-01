Samuel Xavier elogia reforços do Fluminense e avalia pré-temporada

Um dos pilares do elenco do Fluminense, Samuel Xavier elogiou os reforços do elenco para a atual temporada. O lateral-direito destacou a presença de Hércules na vitória sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca.

- É muito bom a gente ter esses reforços que vieram para nos ajudar. O Hércules fez um grande jogo, está se sentindo a vontade e acredito que vá nos ajudar bastante. É normal essa oscilação dentro da primeira partida, mas a gente se portou bem. Foi uma vitória boa, que estávamos precisando.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com duas semanas de treino, o Fluminense fez sua estreia no estadual, e Samuel Xavier avaliou também a preparação feita por Mano Menezes e sua comissão técnica. O jogador elogiou o trabalho e acredita em um 2025 melhor do que foi o ano passado.

- A gente sabe que o calendário brasileiro é cada vez mais apertado. O tempo de pré-temporada cada vez diminui. A gente sabe que não estamos 100% fisicamente, mas temos que nos adequar. No ano passado foi uma dificuldade por conta do Mundial em 2023, depois tínhamos a Recopa, mas agora temos um período maior para se preparar. Acredito que vai ser melhor. Nossa pré-temporada está sendo boa. Todos estão bem e sem lesão para que possamos fazer um grande ano.

Com o triunfo sobre a Portuguesa, o Fluminense chegou aos 5 pontos e alcançou a 6ª colocação no Campeonato Carioca. O Tricolor luta por uma recuperação no estadual visando uma vaga na semifinal da competição.

