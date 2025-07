Veja a íntegra da entrevista de Renato após derrota do Fluminense no Fla-Flu

O técnico Renato Gaúcho fala neste momento em entrevista coletiva após a derrota do Fluminense no clássico com o Flamengo, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O resultado no Maracanã deixou o time tricolor na 8ª posição.

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Como foi o jogo?

O jogo foi marcado por um primeiro tempo apático, no qual o Flamengo teve a posse de bola, mas não conseguiu finalizar, enquanto o Fluminense se defendeu bem mas também criou pouco. O ritmo lento continuou na segunda etapa até os 39 minutos, quando as substituições de Filipe Luís fizeram efeito: após cobrança de escanteio, Léo Ortiz desviou e Pedro, que retornava ao time após ser afastado por indisciplina, marcou o gol que decidiu o jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Pedro, aos 39'/2ºT (1-0).

🟨 Cartões amarelos: Léo Pereira, Allan e Pedro (FLA); Canobbio (FLU);

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️ Público presente: 58.416 pessoas.

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo (Viña, aos 37'/2ºT), Léo Ortiz e Léo Pereira; Jorginho, Allan (Evertton Araújo, aos 37'/2ºT) e Arrascaeta (Pedro, aos 27'/2ºT); Luiz Araújo, Wallace Yan (Juninho, aos 15'/2ºT) e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves, aos 15'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Ignácio (Soteldo, aos 43'/2ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal; Martinelli (Hércules, aos 19'/2ºT) e Lima (Nonato, aos 32'/2ºT); Canobbio (Serna, aos 19'/2ºT) e Everaldo (John Kennedy, aos 32'/2ºT).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).