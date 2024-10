Fluminense repete 2009, vence o Cruzeiro e ensaia arrancada no Brasileirão

Arias jogador do Fluminense comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Cruzeiro no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 04/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense jogou bem e venceu o Cruzeiro, na noite desta quinta-feira (3), no Maracanã. Com gol de Jhon Arias, o Tricolor chegou aos 30 pontos na tabela e deixou o Z-4 do Brasileirão. Agora, a equipe se inspira em 2009 e, em uma situação melhor, respira no Brasileirão.

Demonstração de força

Além do resultado, o mais importante na vitória do Fluminense foi a força mental da equipe. Mesmo com uma pressão inicial e até algumas vaias da torcida, o Tricolor não desmontou em campo. Remou, remou, criou e marcou. Após grande lance de Ganso, Arias empurrou para o gol e explodiu o Maracanã.

Nas mãos de Fábio, repousam os três pontos. Após cabeçada de Matheus Henrique, o veterano fez a defesa da rodada e garantiu os importantes três pontos. Antes criticada, a alma da equipe apareceu, jogou e deu esperança aos torcedores de que dias melhores virão até o fim da temporada.

Assim como em 2009, o Flu respira. Desta vez, os aparelhos foram dispensados e esse time, outrora campeão, consegue andar e, mais importante, correr sozinho.

O espírito de luta do Fluminense

O espírito de luta sempre foi uma marca registrada do Fluminense, especialmente em momentos de adversidade. Em 2009, o Tricolor das Laranjeiras protagonizou uma das mais memoráveis recuperações do futebol brasileiro, quando, sob o comando do técnico Cuca, o time conseguiu sair da última posição e evitar o rebaixamento. Aquela equipe, conhecida como "Time de Guerreiros", mostrou uma resiliência e determinação impressionantes, virando jogos improváveis e superando todas as expectativas.

Hoje, essa mesma garra é perceptível no elenco atual. A força mental demonstrada na vitória recente contra o Cruzeiro é um reflexo direto desse espírito incansável que caracteriza o Fluminense. Assim como em 2009, os jogadores não se deixaram abater pela pressão inicial e, com muita determinação, buscaram o resultado até o último minuto. A defesa crucial de Fábio e o gol decisivo de Arias são símbolos dessa luta incessante que inspira tanto os jogadores quanto a torcida.

Esse espírito de luta não é apenas uma questão de vontade, mas também de identidade. O Fluminense tem uma tradição de se superar em momentos críticos, mostrando que, independentemente das dificuldades, é possível reverter situações adversas com esforço coletivo e determinação. Essa mentalidade é o que mantém o time vivo e combativo, sempre pronto para encarar os desafios que surgem pelo caminho.

Com essa mentalidade guerreira, o Fluminense busca não só a permanência na Série A, mas também a reafirmação de sua força e tradição no cenário do futebol brasileiro. A inspiração de 2009 é um lembrete poderoso de que, com fé e trabalho duro, qualquer obstáculo pode ser superado, principalmente para o Tricolor das Laranjeiras.