Presidente do Fluminense abre o jogo sobre futuro de Arias: ‘Ele queria sair’

Escrito por Mauricio Luz e Rafael Lopes , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 01/10/2024 - 19:28 • Rio de Janeiro (RJ)

A permanência de Jhon Arias no Fluminense se tornou uma novela para o cotidiano tricolor. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (1), o presidente Mário Bittencourt explicou a situação do colombiano e definiu os planos do clube com relação ao jogador.

O dirigente confirmou que Arias esteve próximo de deixar as Laranjeiras na janela passada, porém, a proposta não alcançou as exigências do clube. Da mesma forma, o Mário afirma que irá aceitar uma proposta adequada em dezembro, e o colombiano realizará o sonho de atuar no Velho Continente.

- Todo mundo sabe que ele queria sair na janela e que eu impus uma condição. A (proposta) não chegou ao que o Fluminense desejava, e a gente se acertou que ele fica até o fim do ano. Na janela de dezembro, atendendo às condições que temos combinadas com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa - declarou Mário Bittencourt.

Por sua vez, Jhon Arias não aceitou proposta de renovação contratual com o Tricolor, mesmo com aumento salarial. Segundo o jogador e seu estafe, o clube não teria cumprido com promessa de aceitar proposta de 10 milhões de Euros. O presidente do Fluminense, por outro lado, diz que apenas defendeu os interesses da instituição.

- As pessoas têm que compreender que ele é um profissional com esse desejo, assim como ele compreendeu que o clube precisava se proteger e tê-lo aqui para nos ajudar até a reta final. O que interessa para mim é o Fluminense, que está acima de qualquer coisa. Foi assim que conversamos, nos ajustamos, está tudo ótimo. Ele tem todo o direito de realizar o sonho dele, de ter ficado chateado. E eu tenho todo o direito de ter feito o que eu fiz. É uma conversa de adultos - disse Mário.

