Após lesão, Renato Augusto treina normalmente pelo Fluminense

Depois de passar por uma lesão no ombro, Renato Augusto já treina normalmente e depende de um trabalho de recondicionamento físico para voltar oficialmente aos campos pelo Fluminense. O jogador se lesionou em 28 de janeiro, no jogo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O meia atuou em apenas uma partida nesta temporada, justamente a que se machucou. Desde então, são cerca de dois meses afastado cumprindo cronograma de tratamento no CT Carlos Castilho e, há pelo menos duas semanas, passou a participar das sessões de treinamento junto com o restante do time. Ainda não há previsão para retorno.

➡️ Fábio lidera em ‘gols evitados’ entre goleiros da Série A desde que chegou ao Fluminense

Renato chegou ao Fluminense em 2024 após três temporadas pelo Corinthians. No ano passado, foram 32 jogos e um gol, marcado no empate com o Atlético-MG. Com Fernando Diniz e Mano Menezes, o jogador não conseguiu ter sequência, o que teria ocorrido no início de 2025 pela ausência de Ganso (diagnosticado com miocardite), mas a lesão afastou-o dos gramados.

continua após a publicidade

Renato Augusto em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Mais jogadores lesionados no Fluminense

Guga em campo pelo Fluminense contra o Bragantino. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Na segunda-feira (7), o clube informou que o lateral direito Guga sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa, confirmada por exame de imagem. O jogador sentiu durante o jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão, e foi substituído no início do segundo tempo.

➡️ Confira a tabela do Brasileirão e os jogos do Fluminense

O volante Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita durante um treino no final de março, passou por cirurgia e está cumprindo cronograma de tratamento no CT Carlos Castilho. Não há tempo previsto para seu retorno.

continua após a publicidade

Além dele, Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Os atacantes Riquelme Felipe e Isaque tiveram um entorse no ligamento colateral medial do joelho - o primeiro no esquerdo e o segundo no direito.