Aos 44 anos, Fábio prova a cada partida que longevidade não significa queda de rendimento. Jogo após jogo, o goleiro do Fluminense impressiona pelo preparo, tempo de reação e pelo quanto é decisivo para o time.

Desde que chegou ao Tricolor, em 2022, o arqueiro colecionou grandes atuações, garantindo títulos - que já são quatro - vitórias e até mesmo empates importantes. Seja com Fernando Diniz, Mano Menezes, Marcão ou Renato Gaúcho, Fábio é uma constante para a equipe.

Com 204 jogos pelo clube, realizou 624 defesas, uma média de 3.1 por jogo. Dessas, 352 foram em finalizações de dentro da área. Na vitória sobre o Bragantino, no domingo (6), o Fluminense poderia ter deixado escapar dois pontos se Fábio não tivesse salvo o chute desviado de Lucas Barbosa.

Fábio em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Na magra vitória sobre o Once Caldas, pela Sul-Americana, o goleiro teve a maior nota do jogo (7,9) no Sofascore e realizou seis defesas, sendo três dentro da área. Na final do Carioca, contra o Flamengo, embora tenha perdido, evitou que o placar fosse mais elástico ao salvar uma finalização de Arrascaeta que desviou na marcação. O arqueiro já tinha caído, mas saltou apoiado no joelho direito e colocou a bola para escanteio, deixando o Fluminense vivo na disputa pela taça.

São inúmeras as defesas difíceis - até milagrosas - de Fábio, que desde 2022, acumula 80 jogos sem sofrer gols e 76% das bolas defendidas. Comparando-o com outros goleiros da Série A, no recorte desde que chegou ao Flu, é o primeiro em gols evitados e em defesas de chutes de dentro da área.

continua após a publicidade

Confira outros números de Fábio pelo Fluminense

🟢204 jogos

🔴199 gols sofridos

🧤624 defesas (3.1 por jogo)

🚫352 defesas em chutes na área (1.7 por jogo)

📊76% bolas defendidas

⚽4 pênaltis defendidos

8️⃣0️⃣ jogos sem sofrer gols

➡️ Sofascore 7.11

Gols evitados na Série A desde a chegada de Fábio no Fluminense (2022):

29.0 - Fábio 🥇

23.3 - Cássio

20.9 - Weverton

20.1 - Cleiton

19.0 - João Ricardo

Defesas na Série A desde a chegada de Fábio no Fluminense (2022):

376 - João Ricardo

356 - Fábio 🥈

350 - Cássio

316 - Weverton

316 - Cleiton

Defesas em chutes na área na Série A desde a chegada de Fábio no Fluminense (2022):