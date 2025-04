Nonato aproveita oportunidades e vira alternativa para Renato no Fluminense

O Fluminense voltou a ter Nonato como destaque na Sul-Americana, desta vez no empate em 1 a 1 com o Unión Española na última quarta-feira (23). Um dos poucos pontos positivos da equipe alternativa que viajou ao Chile, o meio-campista acumula boas atuações desde a chegada de Renato Gaúcho e se coloca como alternativa para o setor.

Foi do camisa 16 o gol - um golaço de fora da área - que igualou o placar para o tricolor, já nos acréscimos do segundo tempo da partida. Após o duelo, ele explicou o lance e citou o novo comandante como um dos responsáveis.

— Quando surge a oportunidade, o professor sempre pede para a gente chegar próximo da área. E eu tive a felicidade de acertar um bom chute e conseguir esse empate para a gente — explicou.

Antes da chegada de Renato, Nonato vinha sendo a quinta opção do elenco entre os volantes. O técnico Mano Menezes dava preferência a Martinelli, Hércules, Otávio e Bernal à frente do camisa 16. Contudo, o jogador tem provado que pode ser alternativa sob novo comando.

O meio-campista foi um dos principais jogadores do Fluminense na goleada por 5 a 0 sobre o San José, há duas semanas, contribuindo com uma assistência e sendo ativo na construção de jogadas. Depois, foi peça fundamental na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, desequilibrando o setor central a favor do Flu ao entrar na partida no segundo tempo.

Na última quarta-feira (23), mesmo com a atuação ruim da equipe, Nonato foi destaque positivo desde o início, sendo premiado com o golaço nos minutos finais. Recentemente, o atleta teve o vínculo, que se encerrava em julho, renovado até o fim do ano.

