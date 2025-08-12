menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Renato escala o Fluminense com mudança no comando do ataque

Tricolor decide o confronto no Maracanã

Renato Gaúcho Fluminense
imagem cameraRenato Gaúcho durante partida contra o São Paulo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
20:38
Atualizado há 2 minutos
  Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para enfrentar o América de Cali, nesta terça-feira (12), pelas oitavas de final da Sul-Americana. O time de Renato Gaúcho vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Serna e Everaldo.

➡️ Premiação Sul-Americana: veja quanto vale a classificação dos clubes nas oitavas de final

O time colombiano chega às oitavas após se classificar em segundo lugar no Grupo C, em que o Huracán foi o líder. Nos playoffs, eliminou o Bahia com um empate sem gols em Salvador e uma vitória por 2 a 0 na Colômbia.

O técnico Gabriel Raimondi escalou: Soto; Candelo, Cristian Tovar, Pestaña e Mina; Escobar, Carrascal, Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí e Luis Ramos.

O Fluminense chega estabilizado após uma sequência ruim no Brasileirão, mantendo-se invicto nos últimos quatro jogos e conquistando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. 

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira as informações do jogo entre América de Cali e Fluminense pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA
AMÉRICA DE CALI X FLUMINENSE
OITAVAS DE FINAL, IDA - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Terça-feira, 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali, Colômbia
📺 Onde assistir: SBT e Paramount

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Serna e Everaldo.

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Gabriel Raimondi)
Soto; Candelo, Cristian Tovar, Pestaña e Mina; Escobar, Carrascal, Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí e Luis Ramos.

