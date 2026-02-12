Rafael Klein vira assunto em Fluminense x Botafogo: 'Incrível'

Fluminense e Botafogo estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (12), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o clássico segue empatado por 0 a 0, e o árbitro Rafael Klein teve o nome muito comentado nas redes sociais.

O primeiro tempo de Fluminense x Botafogo passou longe do que os torcedores esperavam. Carlo Ancelotti, presente no Maracanã, certamente tinha expectativa maior para o duelo. Com poucas chances claras de gol, o árbitro Rafael Klein acabou sendo figura de destaque.

Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram o desempenho do juíz como determinante para a baixa qualidade do jogo entre Fluminense e Botafogo. Veja os comentários abaixo:

Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o arbitro Rafael Klein

Escalações de Fluminense e Botafogo

O Fluminense está escalado para enfrentar o Botafogo nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão. O clássico será o segundo de 2026 entre os clubes, o primeiro que o Tricolor entra em campo com força máxima. Zubeldía manda a campo um time com mudança no meio-campo: Bernal será titular.

O time escalado por Zubeldía para o clássico foi: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

O Botafogo está escalado para o clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Martín Anselmi precisou modificar o sistema defensivo após baixas ao longo da semana.

Com a base mantida, o Botafogo vai a campo com: Neto, Ythallo, Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Montoro; Artur e Arthur Cabral.

