Além do acumulo de jogos, lesões e problemas físicos também assombram o Tricolor. O zagueiro Nino - que, inclusive, entrou em campo 49 vezes - sofreu lesão no joelho e está em tratamento para voltar antes da final da Libertadores, no dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors. Já Marcelo e Ganso, dois dos mais experientes do time, vem lidando com altos e baixos físicos durante toda a temporada. O camisa 10, por sinal, foi poupado e entrou apenas na segunda etapa do duelo contra o Bragantino.