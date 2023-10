A dinastia do "Ruf Ruf" continua nas categorias de base do Fluminense. Neste sábado (21), o filho de Felipe Melo fez o gol do título do Tricolor na final da Copa Rio Sub-20. Na comemoração, o zagueiro do Flu não se conteve e invadiu o campo para comemorar com seu filho Davi e o resto dos companheiros.