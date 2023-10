COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

A primeira etapa foi bastante intensa, com Bragantino tomando a iniciativa logo no começo do jogo. A pressão inicial dos donos da casa deu resultado, já que Eduardo Sasha, de pênalti, abriu o placar aos 16 minutos. Depois do gol, o Fluminense passou a ter mais a posse de bola e criar boas chances, mas parou no goleiro Cleiton.