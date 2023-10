Alerta 1: Rotina de expulsões



Ter um jogador expulso ainda no primeiro tempo não é comum no futebol. O Fluminense, no entanto, conseguiu tornar isso uma rotina. Após Samuel Xavier na última quarta-feira, contra o Inter, foi a vez de Martinelli levar dois cartões amarelos antes do intervalo.



Este foi o 12º cartão vermelho do Tricolor na temporada 2023. Em comparação aos últimos anos, o clube já superou o número de expulsões de quase todos - a única exceção é 2019.



+ Diniz analisa derrota do Fluminense para o Cuiabá: ‘Não tem nada a ver com quarta-feira’



Com um jogo decisivo e de mata-mata a caminho, os comandados de Fernando Diniz precisam redobrar a atenção com este tipo de situação. É importante saber jogar mesmo pendurado para não ficar em desvantagem numérica no Beira-Rio.